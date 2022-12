Zelensky: kolejny rok będzie decydującym

Prezydent Ukrainy przedstawił perspektywy na 2023 rok i wyraził przekonanie, że będzie on decydującym w wojnie z Rosją.

„Kontynuujemy przygotowanie sił obrony i bezpieczeństwa UKrainy do następnego roku. To będzie decydujący rok. Rozumiemy, jakie ryzyka wiążą się z zimą, rozumiemy, co mamy robić wiosną i to, jakie rezulaty mają przynieść działania całego sektora obronności i bezpieczeństwa” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Prezydent Ukrainy wskazał także główne cele, jakie stoją przed Ukrainą w 2023 roku: zwolnienie terytorium kraju, odbudowa, umożliwienie powrotu Ukraińców do dom,ów, dalsze zbliżenie z kluczowymi partnerami, otwarcie nowych możliwości rozwoju dla Ukrainy na całym świecie.

W najbliższym czasie prezydent ma przedstawić swoją ocenę realizacji tych zadań na forum Rady Najwyższej Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,