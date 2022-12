Prezydent Ukrainy został człowiekiem roku dziennika Financial Times

Codzienne orędzia ukraińskiego prezydenta są w krajach zachodnich porównywane z przemówieniami premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla w czasie II wojny światowej.

„Gdy terrorysta destabilizuje życie wszystkich, zatrzymanie terroru jest wspólnym zadaniem” – powiedział Wołodymyr Zelensky komentując wydarzenia 5 grudnia 2022 roku.

Prezydent Ukrainy podziękował także krajom sojuszniczym za pomoc wojskową, w tym zwłaszcza systemy obrony przeciwlotniczej. „Główny rezultat dzisiejszego dnia – nadleciało 70 rosyjskich rakiet, większość z nich zestrzelono. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom z dowództw obrony przeciwlotniczej” – powieddział Zelensky, kierując podziekowania także do pracowników ekip ratowniczych i remontowych, które pracują nad wznowieniem dostaw energii. „Znowu są problemy z dostawami prądu w Mołdawii. To po raz kolejny dowodzi, że rosyjska zdolność do masowych ataków to zagrozenie nie tylko dla Ukrainy” – dodał ukraiński prezydent.

W czasie dzisiejszych ataków ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 60 z 70 rosyjskich pocisków manewrujących różnych typów. Z kolei w godzinach porannych, w wyniku wybuchów na lotniskach wojskowych w pobliżu Riazania oraz w bazie Engels koło Saratowa doszło do uszkodzenia kilku bombowców strategicznych typu Tu-95 i Tu-22.

W ocenie redakcji Financial Times, prezydent Ukrainy zasłużył na miejscu w Historii dzięki nadzwyczajnemu przywództwu i sile ducha. Stał się także symbolem męstwa i wytrzymałości ukraińkiego narodu w walce z rosyjską agresją.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,