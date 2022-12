Blinken: Rosja może chcieć fikcyjnego pokoju

Sekretarz stanu USA ostrzegł przed działaniami Moskwy, które mogą imitować dążenie do pokoju z Ukrainą.

„Dopóki Rosja nie pokaże, że jest zainteresowana poważnymi działaniami dyplomatycznymi, w konflikcie nic się nie zmieni. Potrzebny jest nam silny i sprawiedliwy pokój, a nie fikcja” – powiedział Anthony Blinken podczas CEO Council Summit, spotkania organizowanego przez The Wall Street Journal. Podkreślił, że USA są nadal zaniepokojone działaniami Moskwy, które imitują rozmowy dyplomatyczne, a naprawdę mają na celu polepszenie swojej sytuacji wojskowej na polu walki.

Strona amerykańska uważa, że wojna zakończy się tak czy inaczej rozmowami dyplomatycznymi, choć jak na razie nic nie wskazuje na to, by Rosja chciała faktycznych rozmów o pokoju. „Prezydent Putin zaczął tą wojnę i to on może ją zakończyć, nawet jutro” – dodał Blinken.

