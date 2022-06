„Albo świat nie do końca rozumie, co się dzieje, albo rozumie to doskonale, ale jest zmęczony i gotowy pogodzić się z myślą, że Ukraińcy umierają każdego dnia” – wskazał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w niedawnym wywiadzie dla The Economist. „Rozumiem, że zmęczenie i wyczerpanie są naturalną psychologiczną reakcją organizmu na stres. Politycy mają swoje obawy, muszą myśleć o problemach wewnętrznych swoich państw. Biurokracja i pragmatyzm Zachodu okazały się znacznie silniejsze niż wartości Zachodnie” – zaznaczył. Francuscy i niemieccy przywódcy niespecjalnie chcą przyspieszać dostawy broni do Ukrainy.

Autor: Alina Zełenska

Dla wszystkich postronnych powinno być oczywiste, że wojna, która dziś toczy się na terytorium Ukrainy, to wojna światowa. Zwycięstwo Ukrainy może zaś zmienić strukturę międzynarodową. Istnieje jednak wiele państw, które szczerze boją się wygranej Ukrainy i porażki Putina. Chodzi głównie o Francję i Niemcy. Kraje te wyraźnie obawiają się zwycięstwa Ukrainy i jej nowej roli w stosunkach międzynarodowych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował próby kanclerza Niemiec Olafa Scholza „utrzymania równowagi” w stosunkach między Kijowem a Moskwą. Wezwał też niemieckiego kanclerza, aby był bardziej jednoznaczny w stosunkach z Ukrainą.

Według głowy państwa, podejście Berlina, według którego należy kontynuować stosunki z Kijowem i Moskwą tak, aby jak najmniej zaszkodzić państwu niemieckiego, jest z gruntu błędne. Scholz, który nie był w Kijowie od początku wojny, spotkał się z ostrą krytyką za granicą za ostrożność w dostarczaniu Ukrainie ciężkiej broni, takiej jak czołgi i haubice.

Jeśli Francja, Niemcy, a także Włochy, rzeczywiście zaczną naciskać na Ukrainę z żądaniem ustąpienia Putinowi, to Ukraina znajdzie się w sytuacji, w której będzie mogła polegać tylko na USA i Wielkiej Brytanii. Jeśli Anglosasi są gotowi nadal towarzyszyć Ukrainie w walce o wolność i prawdę, to wspomniane wcześniej europejskie trio nie będzie w stanie ukształtować tak sytuacji wokół Ukrainy, jak chcą to zrobić Paryż, Berlin oraz Rzym.

Premier Włoch, kanclerz Niemiec i prezydent Francji odwiedzą Ukrainę 16 czerwca. Wizyta odbędzie się dzień przed tym, jak Komisja Europejska przedstawi swoje wnioski w sprawie aplikacji Ukrainy w przedmiocie otrzymania statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Nadchodzące dni są niezwykle istotne w kontekście europejskiej drogi Ukrainy.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl