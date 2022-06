Media: Komisja Europejska zgodzi się na nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE

KE ma rozpatrzeć projekt 17 uchwały w tej sprawie 17 czerwca 2022 roku.

Według informacji publikowanych przez media w tym m.in. portal Politico, Komisja Europejska pozytywnie zarekomenduje nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

„Komisja nie zapomina, że Ukraina jest jedynym kraje w Europie, gdzie ludzie ginęli na ulicach pod flagami Unii Europejskiej. Dlatego teraz nie możemy powiedzieć „wybaczcie, machaliście nie tymi flagami” – wynika ze źródeł, na jakie powołują się zachodnioeuropejskie media.

„Ukraińcy bronią naszych europejskich wartości. I jeśli ze względu na to, proszą o możliwość wstąpienia do UE, my nie możemy odpowiedzieć nie ” – powiedział Hand Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Stwierdził również jednak, że aktualnie nie da się wskazać precyzyjnego terminu wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

„Chcemy spoglądać naprzód. Także w kwestii odbudowy (…) Ukraina zrobiła wiele dla wprowadzenia rządów prawa, ale nadal są reformy, jakie należy implementować, aby np. walczyć z korupcją (…) cały kraj się aktywizował. Taki duch jest potrzebny także dla reformowania i modernizacji kraju” – powiedziała szefowa KE Ursula von der Layen podczas wizyty w Kijowie, w ramach której m.in. rozmawiano na temat działań na rzecz nadania Ukrainie statusu kandydata do UE.

Równolegle, mają być rozpatrywane wnioski o nadanie statusy kandydata Gruzji i Mołdawii. Kwestia kandydatur ma być rozpatrywana podczas szczytu szefów państw i rządów UE, który ma odbyć się w przyszłym tygodniu w Brukseli. Jak na razie nie ma pewności, czy wszystkie państwa UE poprą wniosek – wśród sceptycznie nastawionych są m.in. Holandia i Dania. Nie jest do końca jasne także stanowisko największych państw UE, w tym Niemiec i Francji.

Na podstawie: ukrinform,ua, eurointegration.com.ua,