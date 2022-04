Codziennie na światło dzienne wychodzi coraz więcej makabrycznych ujęć z ciałami torturowanych i zamordowanych Ukraińców – ludności cywilnej – przez rosyjskich okupantów w podkijowskiej Buczy. W każdym zakątku świata ludzie muszą znać prawdę. Każdy mieszkaniec Rosji powinien zobaczyć te zdjęcia. Każdy z nich jest za to odpowiedzialny. Każdy kolejny dzień otwiera przed nami tragiczny wymiar okupacji Buczy przez rosyjskie wojsko. Przemoc wobec kobiet, tortury na cywilach, morderstwa dla zabawy – a to zapewne jeszcze nie koniec.

Autor: Alisa Zełenska

Poszukiwania ofiar trwają zarówno w Buczy, Irpieniu, jak i na trasie żytomierskiej. Dlatego też, jak się wydaje, liczba ofiar będzie tylko znacznie większa. Ponadto, według organów ścigania, wycofując się, okupanci zaminowali ciała ludzi. Nie trzeba być wzorem moralności i ducha, aby nazywać rzeczy po imieniu. Koszmar Buczy to zbrodnia wojenna, a nawet ludobójstwo. Każdy, kto widział materiał z regionu Kijowa, wie, co się na nim znajduje. Tylko na Kremlu mówią, że wszystko nie jest tak jednoznaczne. Od trzech dni rosyjska propaganda przekonuje, że zabijanie Ukraińców to fake, inscenizacja zachodnich służb specjalnych, ponieważ to ukraińskie wojsko zabiło cywilów i porzuciło ciała, aby winę przypisać Rosji. Cóż, żyjemy w XXI wieku, zatem wszystko może być po prostu sprawdzane pod kątem wiarygodności. The New York Times porównał zdjęcia satelitarne i lokalizację ciał zmarłych w mieście Bucza po jego zwolnieniu. Praca dziennikarzy udowodniła, że rozstrzeliwania cywilów w Buczy miały miejsce podczas pobytu tam wojsk rosyjskich. 2 kwietnia nakręcono film na ulicy Jabłońskiej. Zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies pokazują, że co najmniej 11 z tych ciał znajduje się na ulicy od 11 marca.

Wielka Brytania zwołała wczorajsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie agresji Rosji na Ukrainę – planując omówić to, jak można szybko udoskonalić proces dokumentacji zbrodni. Podczas posiedzenia RB ONZ wystąpił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy po raz kolejny mówił o zbrodniach wojennych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, a także nazwał Rosję „kolonizatorem”, który rozpętał wojnę, aby zagrabić ukraińskie bogactwa i ludzi. „W Buczy Rosjanie zabijali całe rodziny – dorosłych i dzieci, próbowali spalić ludzi. Kogoś zastrzelono na ulicy, kogoś zabito w domu, rozjechano czołgiem, kobiety zgwałcono i mordowano na oczach dzieci” – konkludował Zełenski.

Prezydent Ukrainy wyraźnie podkreślił, że Rosja naruszyła Kartę Narodów Zjednoczonych i wykorzystuje prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa jako „prawo śmierci”. Wezwał także do usunięcia Rosji jako agresora z procesu podejmowania decyzji przez Radę Bezpieczeństwa, zmianę struktury organizacji lub wręcz samorozwiązania się.

Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie zakazu korzystania z dróg przez wszystkich rosyjskich i białoruskich operatorów pojazdów silnikowych, a także zamknięcie dostępu do swoich portów wszystkim rosyjskim statkom i statkom zarządzanym przez rosyjskie firmy. W rzeczywistości jest to całkowita blokada transportu. Rosja nadal ma swoje jachty – można do nich przykręcić koła, stworzyć z nich sanie, zaprzęgając do pracy niedźwiedzie.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl