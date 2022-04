Pentagon: Ukraina nadal ma szansę na zwycięstwo

Według ocen ze strony amerykańskiej, niezależnie od tego, jak długo potrwa konflikt z Rosją, Ukraina ma szansę skutecznie obronić swoją państwowość.

„Nie sądzę, aby ktokolwiek wiedział, jak długo może potrwać ta wojna (…) mogłaby się zakończyć dzisiaj, gdyby Putin usiadł z Ukraińcami za stół rozmów, wycofał swoje wojska i uszanował ukraińską suwerenność. Oczywiście, wybrał inną drogę. Ma zamiar zorientować swoje wysiłki na wschodnią część Ukrainy, tam, gdzie jego wojska i najemnicy od 8 lat naruszają suwerenność Ukrainy (…) w tej części Ukrainy walki mogą się nasilać” – powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby.

„Oczywiście, oni (Ukraińcy – przyp.) mogą zwyciężyć. Jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się do tej pory: Putin nie osiągnął swoich strategicznych celów na Ukrainie. Nie zdobył Kijowa, nie obalił rządu, nie zniszczył Ukrainy jako niezależnego państwa. Był w stanie opanować stosunkowo niewiele miejscowości” – dodał rzecznik. Stwierdził również, że celem USA będzie dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO, tak, aby można było powstrzymać jakąkolwiek agresję ze strony Rosji i Putina.

We wczorajszym wystąpieniu także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg stwierdził, że wojna może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Aktualnie w ramach NATO trwają rozmowy o dalszych dostawach broni dla Ukrainy. Pojawiają się informacje o dostarczeniu czołgów typu T-72 i bojowych wozów piechoty BMP-1 z Czech oraz z kilku innych państw Sojuszu. Nowe dostawy, w tym pojazdów opancerzonych zadeklarowała także Wielka Brytania.

Po wycofaniu się jednostek rosyjskich z obwodów kijowskiego i czernihowskiego nadal trwają walki w obwodach charkowskim, donieckim, ługańskim, chersońskim zapororoskim. Jednostki rosyjskie przygotowują się do natarcia z Izjumu w kierunku Słowiańska. Władze wzywają mieszkańców do ewakuacji z tych rejonów. Siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości na północ od Chersonia oraz odepchnąć jednostki rosyjskie 6-10 km od m. Kaminna w obwodzie ługańskim.

Na podsatwie: mil.in.ua, defence-ua.com