Kanclerz Niemiec złożył wizytę w Moskwie

Głównymi tematami rozmów Olafa Scholza i Władimira Putina była sytuacja wokół Ukrainy oraz kwestie związane z energetyką.

Zdaniem kanclerza Niemiec, najważniejsze, aby rozwiązywanie bieżących problemów odbywało się drogą rozmów. „Moja wizyta przypada na bardzo ciężki kryzys, najgroźniejszy od bardzo długiego czasu w Europie, którego jesteśmy świadkami (…) Zgromadzenie wojsk i temat gwarancji bezpieczeństwa zajął dużą część naszych rozmów. Przy tym wyraziłem oceny moje i europejskich partnerów, którzy uznają to zgromadzenie sił wojskowych za zagrożenie”. W jego ocenie dyplomatyczne możliwości rozwiązania kryzysu są nadal dalekie od wyczerpania.

„Niestety, dużą część naszego dzisiejszego spotkania poświęcimy kwestiom związanym z sytuacją w Europie, bezpieczeństwu i trwającym rozmowom na ten temat, między innymi w związku z Ukrainą” – stwierdził z kolei Władimir Putin. Dodał, że podczas spotkania z szefem niemieckiego rządu mowa była także o rosyjskich propozycjach dotyczących bezpieczeństwa w Europie. Zdaniem Putina „trudno sobie wyobrazić kolejną wojnę w Europie”, jednak jako przykład takiego działania wskazał on interwencję NATO w Kosowie w 2001 roku.

Odnosząc się do kwestii związanych z energetyką, Władimir Putin stwierdził, że uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 może umocnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie. „Gazociąg jest gotowy do wejścia do eksploatacji, pozostaje tylko pytanie o decyzję ze strony regulatora niemieckiego” – powiedział rosyjski prezydent.

Dzień wcześniej niemiecki kanclerz przebywał z wizytą w Kijowie. Tematem jego rozmów z Wołodymyrem Zelenskim była m.in. kwestia dalszej implementacji porozumień z Mińska i perspektywa prac w Formacie Normandzkim.

Na podstawie: ukrinform.ua,