Jermak: USA zdecydowały by stać się aktywnym uczestnikiem rozmów ws. Donbasu

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował o tym komentując przebieg rozmowy telefonicznej Wołodymyra Zelenskiego z Joe Bidenem.

Rozmowa, która miała miejsce w czwartek, 9 grudnia 2021 roku wieczorem, była poświęcona rezultatom wideokonferencji prezydentów USA i Rosji, która odbyła się dwa dni wcześniej.

„Możemy dziś mówić wprost, że USA podjęły decyzję o tym, aby stać się aktywnym uczestnikiem procesu pokojowego. Jak to się będzie odbywać – będzie zależało od wielu czynników, może to być proces równoległy z formatem normandzkim, jako że trzeba bezsprzecznie uszanować rezultaty, jakie udało się nam osiągnąć z naszymi partnerami z Niemiec i Francji w ciągu tych 8 lat” – powiedział Andrij Jermak. Dodał, że strona amerykańska jest „bardzo zainteresowana” aby w tym rejonie świata zapanował pokój.

Według samego Wołodymyra Zelenskiego, rozmowa z Joe Bidenem była poświęcona rezultatom rozmów z Władimirem Putinem i kwestiom dalszych reform na Ukrainie i odbyła się w „przyjaznej i otwartej atmosferze”. Obaj politycy rozmawiali przez ok. 1,5 godziny.

Według oceny przedstawicieli UE wygłoszonej podczas obrad Stałej Rady OBWE, Rosja doprowadziła do wstrzymania prac w formacie normandzkim, co jest problematycznym z punktu widzenia dalszych działań na rzecz uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy. Z kolei według oświadczenia Białego Domu, które pojawiło się już po rozmowie Biden-Zelensky, USA nie mają zamiaru zmuszać Kijowa do działań na rzecz nadania separatystycznym republikom autonomii czy specjalnego statusu.

Na podstawie: ukrinform.ua, pravda.com.ua, president.gov.ua,