Zastępca sekretarza stanu USA odwiedzi Ukrainę i Rosję

Wizyta Karena Donfrieda jest planowana w Kijowie i Moskwie w dniach 13-15 grudnia. Następnie zastępca Anthony’ego Blinkena spotka się z przedstawicielami krajów NATO w Brukseli.

Celem wizyty zastępcy sekretarza stanu ds. Europejskich i Euroazjatyckich będzie omówienie sytuacji związane z rosyjską koncentracją wojsk wokół granic Ukrainy oraz działań mających na rzecz wsparcia Kijowa, w tym przede wszystkim dla wypracowania dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy, w tym przede wszystkim poprzez realizację porozumień z Mińska.

Wizyta wicesekretarza w Belgii jest planowana w dniach 15-16 grudnia, a jej celem będzie omówienie rezultatów spotkań w Rosji i Ukrainie oraz bieżącej sytuacji w związku z rosyjskimi działaniami wobec Ukrainy.

Po rozmowie prezydentów Rosji i USA z 7 grudnia 2021 roku Rosja przedstawiła szereg propozycji co do ułożenia relacji z krajami NATO, w ramach których domaga się m.in. zapewnienia o nierozszerzaniu NATO o Ukrainę i Gruzję. Te żądania spotkały się z negatywną reakcją krajów Sojuszu, choć jak podkreślają zachodni dyplomaci, pole do rozmów jest otwarte.

Ponadto, strona rosyjska odrzuciła ukraińskie propozycje co do rozejmu na okres świąteczny i wymiany jeńców. Zamiast tego, na obszarze DNR i LNR zwiększyła się aktywność sił prorosyjskich separatystów: według strony ukraińskiej zaobserwowano co najmniej 235 sztuk uzbrojenia: czołgów, wyrzutni BM-21 Grad, transporterów opancerzonych i innego sprzętu, który powinien znajdować się poza strefą przylegającą do linii rozgraniczenia.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua