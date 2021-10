Ukraina rozbuduje zabezpieczenia na granicy z Rosją i Białorusią

Działania związane z budową dodatkowych zabezpieczeń mają być realizowane w latach 2022-23.

O planach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformował jego szef, Denis Monastyrski podczas inspekcji odcinka granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie ługańskim. „Obecnie jest inaczej niż 8 lat temu. Państwo dokłada wszelkich starań aby zabezpieczyć odcinki granic z Rosją i Białorusią. W przyszłym roku będzie miała miejsce „Wielka budowa granicy”. To będą zabezpieczenia inżynieryjne i nowa, „inteligenta” granica, która da możliwość w 100% kontrolować sytuację na granicach. Poza tym, MSW zwróci uwagę na to, by zapewnić godne warunki służby dla funkcjonariuszy, w tym płace” – powiedział Monastyrski.

Nowo budowany system ma mieć możliwości ostrzegania i przeciwdziałania działaniom ofensywnym, dywersji oraz nielegalnej imigracji i przemytowi. Koszt prac na granicach z Rosją i Białorusią ma wynieść 17 miliardów hrywien, a środki na ten cel mają być zabezpieczone w budżecie Służby Granicznej Ukrainy na 2022 rok. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem szczelności granicy w obwodzie charkowskim, w przyszłym roku mają one objąć także dodatkowe prace inżynieryjne w obwodach ługańskim i sumskim.

Ukraińskie MSW bierze pod uwagę zwiększenie napięć na granicy północnej i wschodniej także w związku z kryzysem migracyjnym na granicach Polski, Litwy i Łotwy.

