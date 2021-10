Rośnie liczba zachorowań na Covid-19 na Ukrainie

Według premiera Ukrainy Denisa Szmigala, w ciągu najbliższych kilku dni trzy obwody mogą mieć status „czerwonej strefy” w związku z dużą liczbą zachorowań na koronawirusa.

W związku z tym, we wskazanych obwodach zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu w miejscach publicznych. Dotyczyć to będzie zwłaszcza miejsc takich jak restauracje, kina czy teatry: będą one mogły działać tylko w przypadku, gdy 100% personelu i osób odwiedzających będzie w pełni zaszczepionych. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść 8 października, tj. w najbliższy piątek, na posiedzeniu Komisji ds. bezpieczeństwa technologiczno-ekologicznego i sytuacji nadzwyczajnych.

Posiadanie odpowiednich certyfikatów szczepienia będzie weryfikowane przez Policji i inne uprawnione służby.

Jak na razie na posiedzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy nie wskazano o jakie obwody chodzi. Największą liczbę zachorowań notuje się jednak w obwodach charkowskim, żytomierskim i sumskim. Łącznie 11 obwodów Ukrainy jest objętych obostrzeniami w ramach „pomarańczowej strefy”. Od 23 września na całym terytorium Ukrainy obowiązują obostrzenia w ramach „żółtej strefy”.

Dzisiaj na Ukrainie zanotowano 12662 przypadki nowych zachorowań na Covid-19.

