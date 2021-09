A. Jermak: Rosja już wykorzystuje Nord Stream 2 przeciwko Ukrainie

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak stwierdził, że Rosja zaczęła wykorzystywać dopiero ukończony gazociąg NS 2 jako broń wymierzoną w Ukrainę.

Andrij Jermak stwierdził, że Ukraina oczekuje pisemnych gwarancji ze strony swoich partnerów w sprawie kolejnych działań w razie wykorzystania gazociągu przez Rosję jako broni. Jako przykład takich działań podał ceny na gaz według październikowego indeksu TTF, które przewyższyły 700 dolarów za 1000m3.

„Rozmawiamy i pracujemy z naszymi partnerami – z USA, Europą, Niemcami – po to, aby Ukraina otrzymała mechanizm międzynarodowych gwarancji co do tego, że jeśli ten projekt będzie wykorzystany, a jaki my uznajemy nie za ekonomiczny, a patrzymy na niego wyłącznie przez pryzmat naszego bezpieczeństwa narodowego, to będą podjęte jakieś kroki” – powiedział szef Biura Prezydenta Ukrainy.

Dodał, że kwestia ta była omawiana zarówno podczas wizyty Angeli Merkel w Kijowie jak i podczas wizyty prezydenta Zelenskiego w USA. „Dziś Ukraina jest zmuszona wierzyć nie tylko słowom, ale także realnym krokom” – powiedział Andrij Jermak.

Na podstawie: pravda.com.ua,