Dowódca SZ Ukrainy: nie widać zagrożenia ćwiczeniami Zapad-21

Zdaniem dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Serhija Najewa, trwające na Białorusi i w Rosji ćwiczenia Zapad-21 nie stanowią zagrożenia dla Ukrainy, ale są przez nią uważnie obserwowane.

„Ćwiczenia te, zadeklarowane jako wspólne Białorusi i Rosji (…) trwają na znanej liczbie poligonów, znana jest liczba ćwiczących wojsk. Obecnie nie stanowią dla nas bezpośredniego zagrożenia, tworzenia zgrupowań uderzeniowych, a także nie widać innych działań, jakie groziłyby agresją przeciwko Ukrainie” – powiedział S. Najew w wywiadzie telewizyjnym w programie „Szuster Live”. Dodał, że działania Rosji i Białorusi są obserwowane przez służby wywiadowcze, trwa także wymiana informacji i koordynacja działań z Polską na temat trwających ćwiczeń.

Serhij Najew dodał, że zagrożenie rosyjską interwencją przeciwko Ukrainie utrzymuje się niezmiennie od 2014 roku.

Ćwiczenia Zapad-21 mają trwać od 10 do 16 września 2021 roku. We wszystkich związanych z nimi przedsięwzięciach szkoleniowych, realizowanych w Rosji, na Białorusi, a także na Morzu Bałtyckim począwszy od końca lipca br. bierze udział łącznie ok. 200 tysięcy. żołnierzy.

Na podstawie: ukrinform.ua,