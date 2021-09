Ukraina może otrzymać od USA system „Żelazna Kopuła”

Według informacji przedstawionych przez portal politico.com, Stany Zjednoczone rozważają dostarczenie Ukrainie systemu „Żelazna Kopuła”, jaki USA zakupiły w Izraelu.

Zapis dotyczący takiej możliwości miał pojawić się w raporcie dotyczącym projektu budżetu Pentagonu na 2022 rok. Część Kongresu USA jest skłonna podjąć działania, by wywrzeć większą presję na administrację Joe Bidena, tak, by dostaw sprzętu i pomocy wojskowej dla Ukrainy było więcej, niż do tej pory.

Według wstępnych ocen, na Ukrainę mogłoby trafić dwie baterie „Iron Dome”. Prawdopodobnie system trafiłby w pobliże linii rozgraniczenia na Donbasie, gdzie codziennie dochodzi do ostrzałów ukraińskich pozycji z wykorzystaniem moździerzy i innych środków artyleryjskich.

System „Żelazna Kopuła” został opracowany przez izraelską firmę Rafael w 2011 roku. Od tego czasu, według źródeł izraelskich, przechwycił 90% pocisków, które zostały wystrzelone przez organizacje terrorystyczne w kierunku celów w Izraelu.

Na podstawie: politico.com,