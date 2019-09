Media w trzech krajach opublikowały fałszywe informacje o rzekomym zabójstwie ukraińskiego żołnierza

25 września na stronach internetowych kilku ukraińskich portali internetowych pojawiła się publikacja informująca o tym, że w obwodzie lwowskim doszło do zabójstwa ukraińskiego żołnierza. Do sytuacji miało dojść na poligonie w Jaworowie, a jego sprawcą miał być polski żołnierz, w domyśle – instruktor z Joint Multinational Training Group Ukraine. Wydział Komunikacji Policji w obwodzie lwowskim sprostował wskazaną informację jako nieprawdziwą, zanim to jednak nastąpiło, wiadomość przekazało dalej kilka rosyjskich i polskich portali.

„Informujemy, że informacja o wydarzeniu nie ma związku z rzeczywistością, a Wydział Komunikacji Policji w obwodzie lwowskim nie przygotował materiału na ten temat (w informacji znalazły się zdjęcia rzekomo ze strony ukraińskiej Policji – przyp. polukr.net). Prosimy przedstawicieli mediów o niepublikowanie fałszywych wiadomości” – napisano w oświadczeniu rzecznika Głównego Zarządu Policji w obwodzie lwowskim, Switłany Dobrowolskiej.

Informację zdementowało także na stronie na Facebooku dowództwo 184 Centrum Treningowego Sił Zbrojnych Ukrainy w Jaworowie.

Mimo tego, zanim pojawiły się sprostowania, informacja pojawiła się na szeregu stron internetowych, zarówno rosyjskich jak i polskich oraz ukraińskich. Część redakcji publikowała wskazaną wiadomość nawet po pojawieniu się oficjalnych sprostowań.

Jak wskazuje portal zaxid.net, jako pierwsza informację o rzekomym zabójstwie podała lwowska gazeta „Ratusza” na swoim portalu internetowym, publikując screenshot zawierający rzekome powiadomienie ukraińskiej Policji, gdzie mowa jest o zabójstwie ukraińskiego żołnierza i podejrzeniach kierowanych wobec Polaka. W komentarzu dla zaxid.net, w redakcji gazety „Ratusza” wyjaśniono, że strona została zaatakowana w sposób, który jest obecnie badany, a fałszywą informację usunięto.

Aktualnie w obwodzie lwowskim trwają ćwiczenia pod kryptonim „Rapid Trident 2019”, w których biorą udział żołnierze z 14 krajów, w tym z Polski.

Na podstawie: lv.npu.gov.ua, zaxid.net, facebook.com/184edcentr, facebook.com/ratusha.lviv.ua