Ukraińska Policja ma nowego szefa

Po dymisji dotychczasowego szefa Policji Narodowej Serhija Kniazewa, na stanowisko szefa tej formacji został mianowany Ihor Klimenko.

Nowo wyznaczony szef Policji zapewnił, że będzie dążył do kontynuowania reform, które są realizowane od początku funkcjonowania Policji Narodowej Ukrainy. „Zadanie numer jeden to poprawa stanu reagowania na zgłoszenia o przestępstwach i naruszeniach prawa. Kolejny kierunek to profilaktyka przestępczości, przede wszystkim wobec jej przejawów na ulicach, a także poprawa efektywności w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – powiedział Ihor Klimenko, zapowiadając także zwracanie większej uwagi na problemy wskazywane przez samych obywateli. Większy nacisk ma być położony na współpracę z lokalnymi społecznościami oraz na wykorzystanie technologii IT w budowie i reformowaniu struktur policyjnych.

Poprzedni szef Policji, Serhij Kniazew podał się do dymisji 24 września br., a dzień później jego dymisja została przyjęta przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Jako swoje największe sukcesy odchodzący szef Policji wskazał stworzenie Policji Patrolowej, która funkcjonuje w 38 największych miastach Ukrainy, udoskonalenie systemu reagowania na przestępstwa kryminalne i inne zdarzenia, stworzenie sieci centrów sytuacyjnych, gdzie prowadzone są bieżące analizy sytuacji pod względem zagrożenia przestępczością. Wspomniał również o rozwoju systemu monitoringu, zmianie podejścia do porządku publicznego podczas wydarzeń masowych (m.in. powstanie Policji Dialogu), a także o stworzeniu nowych pododdziałów policyjnych, w tym zwłaszcza specjalnego pod nazwą „KORD”, a także Departamentu Śledztw Strategicznych oraz Zarządu ds. organizacji działań Policji na wodzie i w powietrzu.

Jako możliwą przyczynę dymisji wskazuje się fakt zatrzymania przez polskie służby graniczne na przejściu granicznym Hrebenne/Rawa Ruska trojga obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Chorwacji, którzy próbowali przewieźć przez granicę ponad 500 tys. euro w gotówce bez wymaganych dokumentów. Wśród zatrzymanych znajdowała się była żona Serhija Kniazewa. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura w Zamościu, szczegóły postępowania jak na razie nie są znane opinii publicznej.

