Forum Ekonomiczne: wymiar bezpieczeństwa w relacjach NATO-Ukraina

Kwestia ukraińskich aspiracji dołączenia do NATO znalazła się wśród spraw będących tematem obrad podczas „Forum Ukraińskiego”, będącego częścią obrad XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jak zauważył prowadzący panel Anton Mikhenko, reprezentujący Centrum Badań nad Armią, Konwersją i Rozbrojeniem w Kijowie, współpraca Ukraina-NATO zyskała nowy impuls po agresji Rosji na Krym i Donbas. Także Europa musiała zrozumieć, że sytuacja sie zmieniła i konieczne jest poszukiwanie odpowiedni na nowe zagrożenia. Pokazują to zwiększone wydatki na obronność, przede wszystkim w Polsce i w krajach wschodniej flanki NATO w ogóle. Pomimo tego, wiele krajów UE i NATO nadal zajmuje niejednoznaczne stanowisko wobec działań Rosji.

Robert Brinkley z Chatham House odpowiadając na pytanie o perspektywę członkostwa dla Kijowa stwierdził, że Ukraina ma potencjał, pozwalający jej na dołączenie do Sojuszu, tak wobec ponoszonych na Donbasie ofiar, wyniesionych stamtąd doświadczeń i poziomu profesjonalizmu żołnierzy, jak również wysokiego poziomu wydatków na obronność. Jednak dla krajów NATO, kwestia członkostwa Ukrainy to pytanie wielkiej wagi: o ryzykowanie życia swoich obywateli w obronie Ukrainy, co w sytuacji konfliktu na Donbasie i okupacji Krymu jest dla wielu co najmniej problematyczne. „To jest możliwe, ale nie będzie to ani szybki, ani łatwy proces” – powiedział Brinkley.

Głos w dyskusji zabrała także Oksana Jurynets, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy VIII kadencji. „Wiele już udało się osiągnąć także na forum zgromadzenia parlamentarnego NATO. Istotnym jest wsparcie ze strony krajów członkowskich, zwłaszcza tych, które najlepiej rozumieją że od Ukrainy zależy także ich bezpieczeństwo: to przede wszystkim Polska i kraje bałtyckie” – powiedziała Oksana Jurynets, dodając, że widać, iż Ukraina i jej armia są ciekawym partnerem dla NATO, a niedawno pierwsza ukraińska jednostka wojskowa zakończyła certyfikację w ramach Sojuszu.

Jak stwierdził wicemarszałek Sejmu, Ryszard Terlecki, niestety, mimo doświadczeń ostatnich kilku lat, część Krajów zachodnich chciałaby dogadać się z Rosją. „Ustępowanie Rosji to błąd, tylko ją ośmiela. Sankcje są wybiórcze i po ewentualnej dalszej agresji pewnie by się to nie zmieniło” – powiedział wicemarszałek, zwracając przy tym uwagę, że budowanie współpracy w sferze bezpieczeństwa ma sens zwłaszcza w regionie Europy Środkowej, gdzie wspólną jest percepcja zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Na podstawie: polukr.net