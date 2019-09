Forum Ekonomiczne: proeuropejski kurs Ukrainy

Podczas obrad XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy mowa jest m.in. o dążeniu Ukrainy do integracji z Unią Europejską i NATO.

To pytanie pozostaje o tyle istotnym, że na Ukrainie w ciągu ostatniego półrocza odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Podczas obrad w ramach „Forum Ukraińskiego” kwestia tego, czy kurs ten będzie kontynuowany, znalazła się w tytule jednego z paneli dyskusyjnych: czy proeuropejski kurs zostanie utrzymany?

Sławomir Dębski, dyrektor PISM powiedział w ramach tej dyskusji, że Polska ma świadomość trudnej sytuacji Ukrainy i jej władz. „Rosja nie chce budowy Europy od Lizbony do Władywostoku, opartej na wartościach demokratycznych, używa wojny jako instrumentu polityki. Z kolei wiele stolic UE nie chce Ukrainy jako że za ważniejsze uważa relacje z Rosją” – dodał dyrektor PISM. Mimo tego, w jego ocenie, Ukraina nie powinna podporządkowywać swoich dążeń i aspiracji wyobrażeniom innych państw.

Z kolei Paweł Kowal stwierdził, że Ukrainie w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci udało się utrzymać procedury demokracji w wyborach a na obszarze postradzieckim jest to duże osiągnięcie. Również proeuropejskie nastawienie społeczeństwa ukraińskiego jest stałym, a od 2014 roku widać też przesunięcie współpracy gospodarczej na zachód. Wielu Ukraińców wyjeżdża do pracy do krajów UE, i to oni są stałym elementem budującym kurs prozachodni. Są jednak i potencjalne zagrożenia: należy oczekiwać spadku popularności prezydenta i rozczarowania społecznego z tym związanego, które może przełożyć się także na osłabienie woli dążenia do UE. Część społeczeństwa jest także zmęczona obecną sytuacją, wobec czego może dojść do sytuacji stagnacji, z której trudno będzie znaleźć wyjście (podobna sytuacja ma miejsce w Gruzji).

Kwestia ta została poruszana także podczas panelu poświęconego programowi Partnerstwa Wschodniego, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję 10 lat temu. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Polski, Marcina Przydacza, proces integracji europejskiej nie jest zakończony, choć na razie nie ma gotowości ani na zachodzie ani na wschodzie by nadal go realizować. Mimo tego, sukcesem programu PW jest fakt, iż trzy z sześciu objętych z nim krajów realizują aktywnie reformy wewnętrzne i spełniły warunki pozwalające na uruchomienie ruchu bezwizowego z UE. „Ukraina powinna być liderem procesu integracji jako największy kraj regionu, powinna przyspieszać reformy. Mamy nadzieję, że będzie to miało miejsce teraz, po zmianie władzy” – dodał wiceminister.

Z kolei b. minister SZ Ukrainy, Borys Tarasiuk stwierdził, że Partnerstwo Wschodnie było reakcją na agresję na Gruzję i próbą wzmocnienia wschodniego wymiaru UE. Ukraina nie chce jednak, by traktować ten program w kategorii substytutu członkostwa. „Mamy nadzieję że instytucje UE docenią zaangażowanie Ukrainy oraz Mołdawii i Gruzji na rzecz zbliżenie do UE” – powiedział Tarasiuk.

Na podstawie: polukr.net