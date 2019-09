Rada Najwyższa Ukrainy zniosła immunitet deputowanych

Projekt ustawy, który wnosi zmiany do Konstytucji Ukrainy w tej sprawie poparło w głosowaniu 373 deputowanych, kilku wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału przedstawiciele frakcji „Za życie”.

Przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Sądzie Konstytucyjnym, Fedor Wenisławska przedstawiając założenia projektu stwierdziła, że „projekt ustawy pozostawia czynną normę prawną, zgodnie z jaką deputowanego nadal nie pociągnąć do odpowiedzialności za to co proponuje i mówi. Zatem pozbawienie immunitetu nie jest formą prześladowania politycznego”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, nowe brzmienie uzyskuje artykuł 80 Konstytucji: „Deputowani nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za rezultaty swoich głosowań albo wyrażenia w parlamencie i jego organach, z wyjątkiem odpowiedzialności za obrazę”.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

Według eksperta Rady Reanimacyjnego Pakietu Reform, Tarasa Szewczenko, dla faktycznego wyłączenia działania immunitetu, należy jeszcze wprowadzić zmiany w odpowiednich ustawach i kodeksach.

Na podstawie: rada.gov.ua