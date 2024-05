Ambasador Danii: F-16 na Ukrainie już latem tego roku

Dania jest jednym z pierwszych krajów, jakie zadeklarowały dostawy samolotów F-16 dla Ukrainy.

Duński ambasador Olle Egberg Mikkelsen w wywiadzie dla RBK Ukraina stwierdził, że jest „pozytywnie” nastawiony do kwestii dostaw samolotów wielozadaniowych dla SZ Ukrainy jeszcze w lecie 2024 roku.

„To trudne w tym sensie, że chodzi nie tylko o samolot, to tylko jedna część. Tam jest cały system zabezpieczenia, obsługi, zespoły naziemne, jakie zajmują się utrzymaniem samolotów” – powiedział ambasador. Dodał, że jest przekonany, że samoloty wkrótce się pojawią na Ukrainie i będą gotowe do działania.

Według informacji części mediów, pierwsze samoloty F-16 mogą znaleźć się na Ukrainie jeszcze w czerwcu 2024 roku.

Wcześniej władze Belgii zadeklarowały przyśpieszenie dostaw samolotów F-16 dla Ukrainy – mają one zostać dostarczone najpóźniej do końca 2024 roku. Dostawy zadeklarowała także Holandia. Łącznie na Ukrainę może trafić nawet do 40-50 maszyn tego typu. Możliwe są także dostawy samolotów typu Mirage 2000 z Francji.

Wcześniej Ukraina otrzymała samoloty mysliwskie typu MiG-29 z Polski i Słowacji. W ostatnich dniach pojawiły sie także informacje o zakupie samolotów przez USA w Kazachstanie, prawdopodobnie z przeznaczeniem na części zamienne dla Sił Powietrznych Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua,