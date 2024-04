Prezydent Ukrainy o pomocy wojskowej: liczy się czas

Wołodymyr Zelensky odniósł się do decyzji władz USA i innych państw o przekazaniu pomocy wojskowej Ukrainie.

„Szybkość realizacji porozumień z partnerami co do dostaw uzbrojenia jest ważna dla naszych żołnierzy. Szybkość polityczych decyzji co do tego, aby chronić życie ludzi przed rosyjskim terrorem” – powiedział Zelensky. „Dziękuję wszystkim tym, kto pomaga naszym żołnierzom bronić miasta i wsie Ukrainy od rosyjskiego zła” – dodał ukraiński prezydent.

We wtorek, 23 kwietnia, Senat USA poparł przegłosowaną wczesniej przez Izbę Reprezentantów ustawę o pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ma ona zostać niezwłocznie podpisana przez amerykańskiego prezydenta. Pomoc wojskowa, jaką ma otrzymać Ukraina w zakresie uzbrojenia i szkoleń oraz innych aktywów ma wynieść łącznie ok. 61 mld dolarów.

Według ocen strony amerykańskiej, pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w ciągu kilku dni z wykorzystaniem wcześniej sprawdzonych łańcuchów logistycznych. Zdaniem części mediów, pomoc została już dostarczona do magazynów US Army w Polsce i Niemczech i kwestią godzin będzie jej wysłanie na Ukrainę po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów po stronie władz USA.

Prawdopodobnie na Ukrainę w pierwszej kolejności trafią pociski do systemów przeciwlotniczych oraz amunicja artyleryjska, a także pociski rakietowe ATACMS.

Nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości ponad 0,5 mln funtów ogłosił również premier Wielkiej Brytanii, który 23 kwietnia przebywał z wizytą w Warszawie. Ma on obejmować m.in. 60 łodzi różnych typów, 1600 pociksów (zarówno do systemów przeciwlotniczych jak i manewrujących typu Storm Shadow), amunicję do broni strzeleckiej i ok. 400 pojazdów (160 transporterów opancerzonych i 160 pojazdów przeciwminowych typu Husky).

Na podstawie: ukrinform.ua, defence24.pl,