Syrski: sytuacja na froncie zaostrza się

Głównodowodzący SZ Ukrainy generał Ołeksandr Syrski skomentował aktualną sytuację na linii frontu

„Sytuacja zaostrzyła się. Przeciwnik stara sie przejąć inicjatywę strategiczną i przełamać front, dlatego skoncentrował się na kilku odcinkach, tworząc tam znaczną przewagę w siłach i zasobach” – napisał gen. Syrski na portalu telegram.

Według ukraińskiego dowódcy, ciężkie walki trwają na całej linii frontu, a na kilku odcinkach wojska rosyjskie mają taktyczne sukcesy. Sytuacja zmienia się tam dynamicznie, a niektóre pozycje przechodzą po kilka razy „z rąk do rąk” w ciągu jednej doby. Dotyczy to przede wszystkim odcinka frontu w obwodzie ługańskim, gdzie strona rosyjska ma przewagę w siłach powietrznych, rakietach i artylerii – dotyczy to zwłaszcza odcinka frontu w pobliżu Kupiańska.

Cięzkie walki trwają także w pobliżu miejscowości Iwaniwskie i Czasiw Jar na odcinku kramatorskim. Najtrudniejsza sytuacja jest z kolei w pobliżu Pokrowska i Kurachowe, na zachód od Awdijewki, gdzie miało miejsce włamanie sił rosyjskich w ukraińskie linie obronne, którego nie udało się jak dotąd zlikwidować.

Bardziej stabilna sytuacja utrzymuje sie na odcinku zaporoskim i chersońskim, gdzie z kolei siły ukraińskie notują sukcesy, jak np. zajęcie wyspy Nestiha w pobliżu Chersonia.

W ocenie Ołeksandra Syrskiego, sukcesy te mają wymiar lokalny, a przeciwnik nie jest w stanie przełożyć ich na zmianę swojej sytuacji operacyjnej i wykorzystać osiągniętego powodzenia.

Według ocen ISW, w ciągu najbliższych tygodni, zanim na Ukrainę dotrze amerykańska pomoc wojskowa, wojska rosyjskie mogą mieć szansę na osiągnięcie szeregu lokalnych sukcesów na linii frontu. Jest jednak mało prawdopodobne, aby spowodowało to powazniejszy kryzys ukraińskiej obrony i doprowadziło do poważniejszego załamania lub zmiany w przebiegu linii frontu.

Na podstawie: ukrinform.ua,