Media: Pomoc wojskowa z USA pozwoli na ustabilizowanie sytuacji na froncie

W ocenie amerykańskich mediów pakiet pomocy wojskowej uchwalony przez Kongres USA pozwoli na stabilizację sytuacji, ale nie na kolejną kontrofensywę SZ Ukrainy.

„Wiele zależy od tego, jak szybko pomoc wojskowa z USA dotrze na linię frontu, po tym, jak Izba Reprezentnatów Kongresu uchwaliła odpowiednią ustawę w sobotę (20 kwietnia 2024r. – przyp.). Wobec tego, że pomoc była blokowana, żołnierze ukraińscy zetknęli się z niedostatkiem amunicji i siły żywej, w czasie, gdy Rosja wykorzystywała swoją przewagę” – napisano w analizie opublikowanej przez portal Bloomberg.

W ocenie ekspertów, tak z Ukrainy jak i z krajów zachodnich, pomoc pozwoli na ustabilizowanie sytaucji i ograniczenie strat po stronie ukraińskiej. Jednak według większości ocen, aby ukraińska armia mogła pójść naprzód, konieczna jest większa pomoc, zwłaszcza, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała ona w 2025 roku i później, a strategia Rosji opiera się na oczekiwaniu.

Ustawa o pomocy wojskowej ma zostać skierowana do podpisu prezydenta USA po 23 kwietnia 2024r., gdy zagłosuje za nią Senat USA. Jak wynika z informacji mediów, część uzbrojenia z pakietu pomocowego została już przetransportowana do Europy i oczekuje na dostawę na Ukrainę. Dostawy mają być realizowane „bardzo szybko” – co zapowiadają przedstawiciele Pentagonu. Mają one objąć m.in. pociski ATACMS, a także amunicję dla systemów obrony przeciwlotniczej.

Na podstawie: pravda.com.ua,