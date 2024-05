Sekretarz generalny NATO: Ukraina może odzyskać przewagę na polu bitwy

Jens Stoltenberg podczas wizyty w Kijowie zapowiedział zwiększenie wsparcia dla Ukrainy.

„Wiem, że poważne opóźnienia pomocy miały poważne konsekwencje na polu bitwy. W USA w ciągu kilku miesięcy nie można było dojść do porozumienia w sprawie pakietu pomocy, a europejscy sojusznicy nie byli w stanie udzielić wsparcia na założonym poziomie. W ciągu tych miesięcy przewaga była po stronie Rosji, a Ukraina była zmuszona oszczędzać amunicję. To oznaczało zestrzeliwanie mniej rakiet i dronów, a Rosja miała dzięki temu możliwość postępu na froncie. Ale jeszcze nie jest za późno, by Ukraina uzyskała przewagę na linii frontu, pomoc jest już w drodze” – powiedział Stoltenberg podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Ukrainy.

Sekretarz generalny NATO dodał, że kraje sojusznicze odpowiedziały pozytywnie na apel władz Ukrainy i uzgodniły zwiększenie wsparcia. Nowe pakiety pomocy ogłosiły juz Wielka Brytania, Niemcy i Francja, a wkrótce ma to uczynić kilka kolejnych krajów. Priorytetem mają być nadal systemy obrony przeciwlotniczej oraz amunicja, nie tylko do systemów Patriot ale także NASAMS, IRIS-T i innych.

Według prezydenta Ukrainy są trzy punkty pomocy, jakie pozostają ważne dla Ukrainy. To wsparcie finansowe ze strony krajów partnerskich na poziomie dwustronnym, dostawy uzbrojenia oraz to, co Ukraina może zakupić za środki otrzymane w ramach pomocy finansowej.

Na podstawie: ukrinform.ua,