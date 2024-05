Sekretarz stanu USA przybył z wizytą do Kijowa

We wtorek, 14 maja 2024 roku, podczas pobytu w Kijowie, Anthony Blinken zapowiedział dalszą pomoc dla Ukrainy.

„Potężna, kwitnąca, wolna Ukraina – to najlepsza możliwa odpowiedź dla rosyjskiego dyktatora, Władimira Putina, dlatego USA razem z wieloma innymi partnerami bedą podejmować działania dla zapewnienia sukcesu Ukrainy na polu bitwy” – powiedział sekretarz stanu USA podczas spotkania z prezydentem Ukrainy. Dodał, że pomoc wojskowa jest już w drodze lub przybywa na miejsce, co będzie miało wpływ na rosyjskie działania.

Anthony Blinken stwierdził również, że obecnie trwają rozmowy na temat kilku krytycznch pytań. „Chcemy się przekonać, że razem z naszymi partnerami sprawimy, że kolejne miesiące będą wypełnione sukcesami i damy sobie radę z wyzwaniami wspólnie” – powiedział sekretarz stanu USA.

Strona ukraińska zwróciła się do USA z prośbą o dostawę co najmniej dwóch kolejnych systemów Patriot dla ochrony Charkowa i obwodu charkowskiego w związku z działaniami podejmowanymi przez Rosję. W ocenie szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, gen. Kiryło Budanowa, sytuacja w północnej części obwodu charkowskiego ustabilizowała się, choć nadal trwają tam walki. „Stwierdzenie, że wróg odniósł tam wielki sukces to nieprawda. Trzeba jednak pamiętać, że sytaucja jest napięta i może się szybko zmieniać” – powiedział Budanow.

Według ukraińsiego wywiadu wojskowego, jest możliwe rozpoczęcie podobnych działań strony rosyjskiej także w obwodzie sumskim.

Na podstawie: ukrinform.ua,