Ukraiński parlament nie poparł zmian w prawie wyborczym

Rada Najwyższa na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym na prośbę prezydenta Ukrainy nie poparła projektu ustaw zmieniających system wyboru deputowanych do parlamentu: nie zostały one nawet włączone do porządku dziennego obrad.

Jak stwierdził na początku obrad przewodniczący Rady Najwyższej, oba projekty ustaw proponowane przez prezydenta zostały zarejestrowane „z poważnymi naruszeniami porządkowymi”. Propozycje te zakładały m.in. skasowanie okręgów jednomandatowych i zmniejszenie progu wyborczego do 3% przy jednoczesnym utrzymaniu niejawnych list wyborczych. Drugi projekt, autorstwa grupy deputowanych, zakładał utrzymanie jawnych list wyborczych.

Za wniesieniem projektów do porządku obrad głosowało 92 deputowanych. Jako główny powód odrzucenia projektów wskazano pojawienie się kwestii wprowadzenia niejawnych list wyborczych.

Na podstawie: rada.gov.ua, president.gov.ua, chesno.org