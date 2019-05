Pierwsze nominacje nowego prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zelensky podjął pierwsze decyzje kadrowe: wyznaczył generała Rusłana Chomczaka na szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy równocześnie zwalniając z tego stanowiska gen. Wiktora Mużenko, który sprawował tą funkcję od lipca 2014 roku.

Z kolei szefem Administracji Prezydenta Ukrainy został prawnik, Andrij Bohdan, doradca i adwokat oligarchy, Ihora Kołomojskiego i jego partnera biznesowego, Ihora Korbana. W latach 2010-2014 był on przedstawicielem ds. polityki antykorupcyjnej w rządzie Mykoły Azarowa. Jako że obejmował on to stanowisko w okresie rządów Wiktora Janukowycza, zgodnie z ustawą lustracyjną nie powinien on obejmować stanowisk państwowych.

Pierwszym zastępcą szefa APU został reżyser „Kwartału 95”, Serhij Trofimow, a zastępcami szefa APU: Jurij Kostjuk, Rusłan Riaboszapka, Olena Zerkał i Kyrył Tymoszenko. Asystentem Wołodymyra Zelenskiego został Serhij Szefir, scenarzysta i producent studia „Kwartał 95”. Natomiast asystentem i przedstawicielem prezydenta w Radzie Najwyższej Ukrainy mianowany został Rusłan Stefanczuk.

Szefem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy został Ołeksandr Danyluk, wskazywany wcześniej jako możliwy kandydat na szefa MSZ po wyborach do Rady Najwyższej.

