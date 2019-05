Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie odbędą się 21 lipca

Zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego, przedterminowe wybory parlamentarne mają odbyć się 21 lipca 2019 roku.

„Kierując się częścią drugą artykułu 77, częściami szóstą i ósmą artykułu 83, punktem 1 części drugiej artykułu 90 Konstytucji Ukrainy i odpowiednio do punktów 7 i 8 części pierwszej artykułu 106 Konstytucji Ukrainy postanawiam:

-zakończyć przedterminowo funkcjonowania Rady Najwyższej Ukrainy ósmej kadencji,

-wyznaczyć przedterminowe wybory parlamentarne na dzień 21 lipca 2019 roku,

-zabezpieczyć finansowanie wyborów przez Gabinet Ministrów Ukrainy”.

Równolegle, Wołodymyr Zelensky zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija o zwołanie na 22 maja nadzwyczajnego posiedzenia Rady Najwyższej w celu wprowadzenia zmian w ustawie o deputowanych do Rady Najwyżej.

Jak wiadomo, Wołodymyr Zelensky ogłosił rozwiązanie parlamentu podczas swojego inauguracyjnego przemówienia 20 maja br. 21 maja odbyły się konsultacje nowego prezydenta z przewodniczącym Rady Najwyższej oraz przedstawicielami poszczególnych frakcji i grup parlamentarnych.

„Głównym argumentem za rozwiązaniem Rady jest niski poziom zaufania obywateli Ukrainy do tej instytucji – 4%. To ocena pracy parlamentu i najpoważniejszy argument dla zakończenia kadencji. Ja jako gwarant Konstytucji, jestem zobowiązany gwarantować prawa obywateli Ukrainy. Podstawa prawna to brak funkcjonującej od 2016 roku koalicji parlamentarnej” – powiedział podczas spotkania w siedzibie Administracji Prezydenta Ukrainy Zelensky.

Z kolei Iryna Heraszczenko na Facebooky napisała, że ona, podobnie jak przewodniczący parlamentu i większość liderów frakcji parlamentarnych obecnych na konsultacjach wyraziła jasne stanowisko: nie ma podstaw prawnych do rozwiązania parlamentu. Według niej, to działania polityczne bazujące na politycznym wyrachowaniu i dążeniu do wykorzystania przez nowego prezydenta swojego wysokiego poparcia. „Deputowani mogą składać wnioski do sądu, ale orzeczenie sądu nie zatrzyma kampanii wyborczej (…) czy można wyobrazić sobie kierowanie krajem przez jedną partię? Tak. Jest takie niebezpieczeństwo i przechodziliśmy już przez to w 2010 roku. Pytanie, czy mają tego świadomość również wyborcy? Sądząc z badań socjologicznych – nie. Społeczeństwo pragnie zmian, dlatego nie myśli o problemach legitymizacji czy legalności władzy (…) widzimy naruszenia Konstytucji, od których zaczyna się nowa epoka” – dodała Iryna Heraszczenko.

