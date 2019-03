Poroszenko: Ukraina potrzebuje precyzyjnej broni rakietowej

Prezydent Ukrainy stwierdził, że Ukraina będzie rozwijać programy budowy pocisków rakietowych różnych typów.

„Nie obowiązują nas już żadne ograniczenia co do zasięgu rakiet lub ich mocy – niech wróg też o tym wie. Potrzebujemy broni rakietowej i nie będziemy więcej powtarzać błędów memorandum z Budapesztu” – powiedział Poroszenko podczas spotkania z wyborcami w Czerkasach 9 marca br., odnosząc się do wyjścia USA z traktatu INF i wstrzymania jego stosowania przez Rosję.

Dodał, że opracowywane aktualnie projekty pozwolą na wykorzystywanie pocisków rakietowych jako broni odstraszania, powstrzymującej przeciwnika przez agresywnymi działaniami wobec Ukrainy.

Ukraina prowadzi prace nad pociskami balistycznymi Grom-2, o zasięgu od 280 do 480 km. Pierwsze testy nowych rakiet mają odbyć się w 2019 roku.

Na podstawie: pravda.com.ua