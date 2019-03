USA przekażą Ukrainie jeszcze dwa kutry patrolowe

Według dowódcy sił NATO w Europie, gen. Curtisa Scaparottiego, Stany Zjednoczone mają zamiar przekazać Ukrainie jeszcze dwa kutry patrolowe klasy Island.

„Pracujemy i nadal będzie pracować w obszarze modernizacji sił morskich z Marynarką Wojenną Ukrainy. Mamy dobre relacje. Obecnie mamy zwiększenie finansowania dla celów przekazania Ukrainie zasobów, przede wszystkim dwóch kolejnych kutrów patrolowych typu Island” – powiedział Scaparotti podczas wystąpienia w Kongresie.

27 września 2018 roku amerykańska Straż Przybrzeżna przekazała Ukrainie dwa pierwsze okręty klasy Island. Jednostki mają trafić na Ukrainę w drugiej połowie tego roku, po zakończeniu remontu oraz procesu szkolenia ukraińskich załóg.

Kutry patrolowe klasy Island mają wyporność 168 ton i długość 34 metrów. Mają zasięg do 3000 mil morskich i rozwijają prędkość do 29,5 węzła. Ich uzbrojenie to armata Bushmaster o kalibrze 25mm oraz karabiny maszynowe kalibru 12,7mm.

Na podstawie: mil.in.ua,