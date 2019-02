Donald Tusk z wizytą w Kijowie

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk przebywa z wizytą w Kijowie w związku z piątą rocznicą wydarzeń na Majdanie Niezależności.

W poniedziałek, 18 lutego wieczorem spotkał się z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. Z kolei we wtorek, 19 lutego rankiem, wspólnie z prezydentem Ukrainy oddał cześć poległym na ulicy Bohaterów Niebieskiej Sotni (d. Instytucka). „Najlepszym sposobem na uszanowanie ich bohaterstwa jest kontynuowanie reform w kierunków najwyższych standardów” – powiedział Tusk.

Następnie. Donald Tusk wystąpił w Radzie Najwyższej Ukrainy na posiedzeniu poświęconym wydarzeniom sprzed pięciu lat. Tusk powiedział, że przybył na Ukrainę by oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń na Majdanie. „Chłopcy z Niebieskiej Sotni weszli do Panteonu nie tylko Ukrainy, ale i całej Europy” – powiedział Tusk. Wskazał także pięć punktów istotnych z punktu widzenia interesów Ukrainy.

„Po pierwsze, nie czyńcie jeden drugiemu nadmiernych szkód w najbliższych wyborach. Bo, jak pokazuje historia, wewnętrzne konflikty są największym podarunkiem dla trzeciej strony” – powiedział Donald Tusk dodając, że właśnie na to czekają przeciwnicy Ukrainy w Europie. „Trzeba ominąć pokusy pójścia w stronę radykalnego nacjonalizmu i populizmu, tak, jak to robicie do tej pory” – dodał Tusk stwierdzając, że następstwem recydywy szowinizmu i dla Europy i dla Ukrainy staną się wyłącznie konflikty i rujnowanie wspólnoty politycznej, a podstawą zjednoczonej Europy jest pojednanie zamiast rewanżu, solidarność zamiast egoizmu, prawda historyczna zamiast propagandy. „Ukraina jest zbyt wielką, by dla poczucia własnej wielkości potrzebowała narkotyku populizmu” – powiedział szef RE.

„Po trzecie – nie naśladujcie tych sąsiadów i tych europejskich polityków, którzy chcą wszystkich przekonać, że demokracja zbudowana na wolności, prawach człowieka, szacunku do mniejszości, wolności słowa i myśli – to przeżytek. „Po czwarte – budujcie razem uczciwe państwo. Niedawno pokazaliście wszystkim, że jesteście gotowi walczyć z korupcją. Uwierzcie, że uczciwość i otwartość są potrzebne nie dlatego, że jest to wymóg UE, ale dlatego, że tego potrzebują obywatele. Nie przestawajcie wprowadzać pozytywnych zmian, nawet jeśli mogą być one bolesne” – powiedział Donald Tusk.

„Uwierzcie w młodych” – powiedział szef Rady Europejskiej wskazując, że pięć lat temu ukraińska młodzież przeszła ważny egzamin, a wielu zapłaciło najwyższą cenę. „To pokolenie jest gotowe by wziąć odpowiedzialność za przyszłość kraju” – dodał Tusk.

Całe wystąpienie przewodniczącego RE zostało wygłoszone w języku ukraińskim. Tusk zapewnił również, że UE nadal wspiera niezależność i integralność terytorialną Ukrainy, nie ma zamiaru uznać aneksji Krymu i jest gotowa dalej pomagać Ukrainie w reformach. „Nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Ukrainy. Mówiąc wprost – nie ma Europy bez Ukrainy” – dodał Tusk.

W ramach wizyty planowane jest także spotkanie m.in. z premierem Ukrainy Wołodymyrem Grojsmanem i przewodniczącym Rady Najwyższej, Andrijem Parubijem. 20 lutego Tusk odwiedzi Uniwersytet im. Iwana Franko we Lwowie, gdzie wygłosi wykład i otrzyma tytuł doktora Honoris Causa.

Na podstawie: rada.gov.ua, president.gov.ua, twitter.com/eucopresident, consilium.europa.eu, lnu.edu.ua