LITPOLUKRBRIG rozpoczyna drugi etap treningu dowódczo-sztabowego Brave Band 2019

Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku Dowództwo LITPOLUKRBRIG przeprowadziło pierwszy etap Treningu Dowódczo-Sztabowego BRAVE BAND, podczas którego personel ćwiczył wojskowy proces decyzyjny i wydał brygadowy rozkaz operacyjny. Dzisiaj Dowództwo LITPOLUKRBRIG zainicjowało drugi etap BRAVE BAND 2019.

Do LITPOLUKRBRIG przybyły następujące jednostki afiliowane w celu wzięcia udziału w treningu: oficerowie i podoficerowie litewscy z Batalionu Ułanów Brygady „Żelazny Wilk”, polscy oficerowie i żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz ukraińscy oficerowie z 1 Batalionu 80. Brygady Desantowo-Szturmowej.

Przez cały tydzień, do 22 lutego 2019 r., jednostki afiliowane będą szkolić się z wojskowego procesu decyzyjnego, wydadzą NATO-wski rozkaz operacyjny i będą uczestniczyć w próbie do uroczystej zbiórki połączonych rodzajów wojsk Brygady. Szkolenie pozwoli jednostkom Brygady na współpracę ze sobą oraz z personelem Brygady, zapewniając niezbędną integralność i jedność podejmowania decyzji, dowodzenia i kontroli. Oprócz bezpośrednich korzyści szkoleniowych, innym pozytywnym aspektem jest to, że oficerowie i podoficerowie ze wszystkich trzech krajów będą mieli okazję podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą specjalistyczną i nawiązać relacje.

Olena Slobodianiuk, LITPOLUKRBRIG