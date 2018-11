W Kijowie otwarto wystawę poświęconą relacjom polsko-ukraińskim w ciągu ostatnich 100 lat

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przygotował wystawę poświęconą relacjom polsko-ukraińskim w ciągu ostatnich 100 lat pt. „100 lat sąsiedztwa: Polska i Ukraina”. Wystawa została otwarta 1 listopada na Chreszczatyku w centrum Kijowa.

„Ekspozycja ma pomóc zrozumieć przyczyny i skutki procesów historycznych, które były udziałem obu krajów, co ma pozwolić uniknąć błędów w przyszłości i znaleźć wspólne pole dla rozbudowy dobrosąsiedzkich relacji” – powiedział szef IPN Ukrainy, Wołodymyr Wiatrowycz.

„W tynm roku Ukraina i Polska obchodzą stulecia odbudowy niezależności. Nasze narody przeszły podobny historyczny szlak i to powinno sprzyjać porozumieniu pomiędzy nami dzisiaj. Przeszłość powinna nam zaproponować przejście od konfliktu do owocnej współpracy. Właśnie o tej przeszłości opowiada nasza wystawa. Trzeba pamiętać, że to my, a nie ludzie z przeszłości jesteśmy odpowiedzialni za ten wybór” – dodał Wiatrowycz.

Do przygotowania wystawy wykorzystano materiały Archiwum Centrum Ruchu Wyzwoleńczego, Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Muzeum Ukraińskiej Rewolucji 1912-22 oraz innych placówek muzealnych.

Na podstawie: memory.gov.ua