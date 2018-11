Polski IPN nie rozumie ukraińskich pretensji ws. ekshumacji w Hruszowicach

Przedstawiciele strony ukraińskiej byli uczestnikami prac ekshumacyjnych, które były realizowane w Hruszowicach, na miejscu rozebranego pomnika Ukraińskiej Powstańczej Armii i po zakończeniu prac ocenili je pozytywnie – stwierdził Jarosław Szarek, szef polskiego IPN, komentując wypowiedź Wołodymyra Wiatrowycza o tym, że polscy historycy popełnili wiele błędów podczas prac w Hruszowicach.

„Naprawdę pokazaliśmy naszą dobrą wolę i zaprosiliśmy stronę ukraińską. Oni (ukraińscy historycy – red.) byli świadkami wszystkiego, co odbywało się w Hruszowicach, a po zakończeniu prac dziękowali nam za ich przeprowadzenie. Rozwiązaliśmy pewien problem, ale okazało się, że nie byli tam pochowani członkowie UPA. I była co do tego zgoda, która niestety, trwała tylko kilkadziesiąt godzin” – powiedział Jarosław Szarek w komentarzu dla Polskiego Radia.

Dodał, że przedstawiciele strony ukraińskiej brali udział w tych badaniach, byli tam obecni, a wysuwane obecnie uwagi są „całkowicie niezrozumiałe”. Z kolei sekretarz Komisji ds. upamiętnienia uczestników ATO, ofiar wojny i represji politycznych Światosław Szeremeta, obecny podczas prac w Hruszowicach napisał na portalu społecznościowym, że „zgody ze strony ukraińskich obserwatorów nigdy nie było”.

Według szefa ukraińskiego IPN, Wołodymyra Wiatrowycza, prace były prowadzone na zbyt małym obszarze i dlatego nie dały rezultatów. „Tezę o braku pochówku członków UPA uznajemy za zbyt mało uargumentowaną. Prace należało kontynuować, a także poprzedzić je analizą materiałów archiwalnych” – powiedział Wiatrowycz.

Na początku czerwca br. polski IPN przekazał stronie ukraińskiej wyniki badań, w których zaznaczono, że pod rozebranym pomnikiem ujawniono „cywilne pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci”. Zwłoki nie zostały ekshumowane, a wg IPN „prace archeologiczne nie potwierdziły, aby na miejscu zrujnowanego pomnika Ukraińskiej Powstańczej Armii w Hruszowicach były mogiły żołnierzy UPA, wobec czego nie ma podstaw do odbudowania pomnika.

Na podstawie: polradio.pl, facebook.com/Українські меморіали