W Polsce i na Ukrainie odbyły się uroczystości poświęcone zamordowanym w latach 1943-44

Prezydent Andrzej Duda odwiedził obwód wołyński, gdzie oddał cześć Polakom zamordowanym w czasie II wojny światowej przez UPA. Z kolei Petro Poroszenko przybył do Sahrynia, gdzie oddał hołd Ukraińcom zamordowanym w 1944 roku przez oddziały AK.

Andrzej Duda wziął udział w nabożeństwie w Łucku. Następnie odwiedził miejsca, gdzie do 1943 roku znajdowały się zamieszkałe przez ludność polską miejscowości, w tym m.in. Ołyka, gdzie prezydent złożył wieniec i wygłosił przemówienie. „To straszna karta w historii obu naszych narodów – polskiego i ukraińskiego – naznaczona bólem, cierpieniem, wzajemnymi głębokimi urazami. Następstwem tego były z kolei polskie akcje odwetowe, w których ginęli zwykli ludzie, zwykli Ukraińcy, zwykli rolnicy z drugiej strony, z drugiego narodu” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent RP dodał, że relacje polsko-ukraińskie powinny być budowane na prawdzie. „My, Polacy, staramy się dzisiaj wspierać Ukrainę i jej obywateli w dążeniu do Unii Europejskiej, w dążeniu do tego, by terytoria zagrabione i okupowane zostały Ukrainie zwrócone, aby Rosja zaprzestała okupacji ukraińskich ziem, aby wrócił pokój w granicach Ukrainy uznanych przez społeczność międzynarodową” – podkreślił Duda, odnosząc się do aktualnej sytuacji Ukrainy i rosyjskiej agresji.

Z kolei odwiedzający Sahryń w województwie lubelskim prezydent Petro Poroszenko powiedział pod pomnikiem zamordowanych, że wydarzenia z lat 1943-44 powinny stać się przestrogą. „Powinniśmy znać i pamiętać o naszej historii” – powiedział Poroszenko.

„Polacy i Ukraińcy nie raz razem walczyli przeciwko agresji Moskwy, nie tylko walczyli ale i zwyciężali (…) chodzi o to, by podzielić narody, ukraiński i polski. Nie możemy dac im szansy, by to się udało. To wróg, agresor i okupant” – powiedział Poroszenko odnosząc się do działań agresywnych działań Rosji, których – w jego ocenie – celem jest nie tylko Donbas czy Ukraina, ale także Polska i inne kraje zachodnie. „Tylko strategiczne partnerstwo pomiędzy Ukrainą i Polską będzie najlepszą odpowiedzią na agresywne działania Kremla” – dodał prezydent.

Na podstawie: pravda.com.ua, prezydent.pl,