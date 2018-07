Andrzej Duda uda się z wizytą na Ukrainę, Petro Poroszenko – do Polski

W dniach 7-8 lipca br. prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi obwód wołyński na Ukrainie, gdzie weźmie udział w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Z kolei 8 lipca do Polski z wizytą przyjedzie Petro Poroszenko, który weźmie udział w uroczystościach poświęconych pamięci Ukraińców zamordowanych w Sahryniu.

Andrzej Duda weźmie udział w mszy św. w intencji ofiar Zbrodni Wołyńskiej, która odbędzie się w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku. Następnie odwiedzi miejsca, w których znajdowały się polskie wsie i osady, zniszczone w latach 1943-44. Złoży także wieniec na miejscu zbiorowego pochówku zamordowanych Polaków.

Z kolei prezydent Ukrainy Petro Poroszenko weźmie udział w uroczystości, która odbędzie się 8 lipca w Sahryniu, wsi, która w 1944 została zniszczona przez oddziały polskiego podziemia, a większość mieszkańców narodowości ukraińskiej zostało zamordowanych.

Według niepotwierdzonych informacji, w nabożeństwie w Łucku może wziąć udział także prezydent Ukrainy. Nie ma jednak potwierdzenia, że dojdzie do spotkania obu prezydentów. Według agencji „Ukrinform” obie strony nie były w stanie porozumieć się co do organizacji wspólnych uroczystości, stąd odbędą się dwie osobne wizyty w tym czasie.

Na podstawie: prezydent.pl, volynnews.com,