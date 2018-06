We Wrocławiu pojawiło się rondo im. gen. Marka Bezruczko

23 czerwca we Wrocławiu odbyła się uroczystość w czasie której jedno z rond otrzymało imię generała armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, Marka Bezruczko.

Z inicjatywą wystąpiła lokalna grupa mniejszości ukraińskiej, a wsparcia udzielił jej wrocławski Ratusz oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Polsce. W uroczystości wzięli udział m.in. ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, przewodniczący rady miasta Jacek Ossowski oraz deputowani rad miejskich Wrocławia i Lwowa.

„To dobrze, kiedy pojawiają się ulice i miejsca nazwane imionami ukraińskich i ukraińsko-polskich bohaterów, a takim jest Marko Bezruczko. Takie postaci pokazują, że razem jesteśmy silni i możemy zmierzyć się z każdym zagrożeniem. W Warszawie jest skwer im. Tarasa Szewczenko, Wasyla Stusa, pracujemy nad tym, by takich miejsc pojawiło się więcej. Działamy też, by we Wrocławiu pojawił się ukraiński konsulat – jest dla tego celu wsparcie lokalnych władz i mieszkańców, zwłaszcza, że w tym mieście zamieszkuje liczna mniejszość ukraińska” – powiedział Andrij Deszczyca.

Generał Marko Bezruczko (1883-1944) był generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. W dniach 28 sierpnia – 2 września 1920 roku stał na czele obrony Zamościa (złożonej z 6 Dywizji Strzelców Siczowych URL i 31 Pułku WP) przed wojskami bolszewickimi 1 Armii Konnej Budionnego. Następnie dowodził kontruderzeniem na Podolu do linii Szargorod-Bar-Lityń. W latach 1931-35 był szefem Ukraińskiego Towarzystwa Wojenno-Historycznego w Warszawie. Zmarł w 1944 roku, jest pochowany na cmentarzu żołnierzy URL na warszawskiej Woli.

