W 2019 roku USA mogą przekazać Ukrainie pomoc wojskową w wysokości 250 mln $

Komitet ds. wojskowych Izby Reprezentantów Kongresu USA przedstawił projekt ustawy o budżecie na rok 2019 na potrzeby obrony narodowej. Dla Ukrainy ma zostać przeznaczona suma 250 mln dolarów.

Pomoc wojskowa, która ma trafić na Ukrainę w przyszłym roku ma być o 100 mln większa niż ta, którą Komitet proponował w roku 2018. Z tej planowanej sumy 50 mln dolarów ma zostać przeznaczone na zakupy broni tzw. śmiercionośnej o charakterze defensywnym.

Budżet musi zostać uzgodniony przez obie izby amerykańskiego parlamentu, a następnie zostanie skierowany do podpisu przez prezydenta USA. Do tego czasu mogą zachodzić w nim zmian i być wprowadzane poprawki, co dotyczy także kwestii środków, jakie ostatecznie zostaną przeznaczone na pomoc wojskową dla Ukrainy.

„Co do Ukrainy (…) to Rosja zgromadziła o wiele większe siły na wschodzie Ukrainy i wokół niej, niż Ukraina ma lub kiedykolwiek mogłaby mieć” – powiedział Kurt Volker, przedstawiciel prezydenta USA ds. konfliktu na Donbasie. Dodał, że działania strony amerykańskiej mające na celu dozbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy są obliczone na to, by powstrzymać Rosję od dalszej agresji poprzez zwiększanie jej potencjalnych kosztów.

Na podstawie: facebook.com/ukr.embassy.usa, ukrinform.ua