Ukraiński parlament wezwał wspólnotę międzynarodową do zablokowania budowy Nord Stream-2

Rada Najwyższa Ukrainy wezwała rządy i parlamenty innych krajów, a także organizacje biznesowe, media i aktywistów organizacji społecznych do zrobienia wszystkiego co możliwe dla niedopuszczenia do zbudowania gazociągu Nord Stream-2. Uchwałę w tej sprawie poparło 266 deputowanych.

W uchwalonym dokumencie napisano, że jeśli Gazprom zrealizuje projekt Nord Stream-2, stanie się to podstawą absolutnego monopolu rosyjskiego dostawcy na rynku gazowym Europy. W takim wypadku Gazprom uzyska kontrolę nad funkcjonowaniem rynku gazowego w całej Europie oraz fizyczną możliwość odmowy dostarczania gazu krajom Europy Środkowej.

„W ten sposób konsekwencje zrealizowania projektu Nord Stream-2 wyjdą daleko poza granice komercyjne i spraw wewnętrznych krajów UE, co przyczynić się może do destabilizacji gospodarczej na całym kontynencie i na świecie” – napisano w uchwalonym apelu.

Ukraiński parlament wezwał również do przeprowadzenia konsultacji pomiędzy władzami Ukrainy i Komisją Europejską w sprawie niedopuszczenia do budowy gazociągu Nord Stream-2, a także rozszerzenia sankcji wprowadzonych po rosyjskiej aneksji Krymu wobec osób z Gazpromu, jak również do działań mających na celu ograniczenie monopolu rosyjskiego dostawcy.

Na podstawie: iportal.rada.gov.ua