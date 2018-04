Poroszenko: ATO zakończy się w maju

Prezydent Ukrainy zapowiedział formalne zakończenie Operacji Antyterrorystycznej na Donbasie w maju br.

„Kiedy będzie pokój, kiedy skończy się wojna – to trudne pytania. Wojna zakończy się naszym zwycięstwem. Nie mam co do tego wątpliwości. Nie tylko dlatego, że mamy najlepsze Siły Zbrojne, nie dlatego że bronimy własnej ziemi czy wobec tego, że Ukraińcy zniweczyli rosyjski scenariusz co do powołania „Noworosji”, „Małorosji” i rozpadu państwa. Ale także dlatego, że prawda jest po naszej stronie” – powiedział Poroszenko podczas konferencji prasowej w Winnicy.

Odpowiadając na pytanie co do terminu zakończenia ATO stwierdził, że formalny koniec Operacji Antyterrorystycznej przewidziano na maj tego roku. Zostanie ona zastąpiona innym formatem działań (tzw. operacją sił połączonych) zgodnie z przyjętą ustawą. „Wprowadzamy zupełnie nowe, bardziej efektywne mechanizmy zastosowania Sił Zbrojnych w celu rozszerzenia naszych możliwości obronnych, jako że widzimy zagrożenia na wschodzie naszego kraju” – powiedział prezydent Ukrainy.

Zmiany, które mają wejść w życie przewidują m.in. przekazanie kontroli nad działaniami w strefie objętej obecną ATO z dotychczasowej kompetencji SBU do Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na podstawie: mil.in.ua, president.gov.ua,