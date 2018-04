Rzecznik SBU: wybuch na Cmentarzu Orląt i podpalenia polskich autobusów to dzieło tych samych sprawców

Wczoraj szef SBU Wasyl Hrycak ogłosił, że zatrzymano wykonawców ataku na Cmentarzu Łyczakowskim, do którego doszło w pobliżu polskiego Cmentarza Orląt. Kontrowersje wzbudzały informacje o przypadkach podpaleń autobusów z polskimi numerami rejestracyjnymi, do których miało dojść 23 marca i 1 kwietnia.

„Tych dwóch zatrzymanych jest podejrzewanych o dokonanie szeregu przestępstw, mających na celu wpłynięcie na pogorszenie relacji polsko-ukraińskich” – powiedział rzecznik SBU w obwodzie lwowskim, Oleg Aleksandrow. „To nie tylko wybuch granatu na cmentarzu, ale także akcje wymierzone w polskie autobusy – 23 marca (wcześniej służby porządkowe informowały, że przyczyną była awaria), a także 1 kwietnia. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec Lwowa, drugi – były mieszkaniec Lwowa, obecnie zamieszkujący w Kijowie. Zleceniodawcami akcji były osoby z otoczenia b. prezydenta Ukrainy, Wiktora Janukowycza, a działania były realizowane pod kontrolą rosyjskich służb specjalnych” – powiedział Aleksandrow.

Rzecznik SBU sprecyzował, że 1 kwietnia istotnie doszło do próby podpalenia autobusu, która nie została zarejestrowana przez Policję, lecz była realizowana pod kontrolą SBU. „Te działania kontrolowali nasi funkcjonariusze. Dzięki temu udało się udokumentować przestępstwo, uniknąć ofiar i zatrzymać winnych. Rosyjskie służby mogą posunąć się do różnych działań by doprowadzić do zaostrzenia relacji pomiędzy Ukrainy i jej zachodnimi sąsiadami” – powiedział Oleg Aleksandrow. Według niego, SBU prowadzi czynności operacyjno-śledcze w szeregu innych spraw.

Jednym z zatrzymanych przez SBU jest Dmytro Karmazin. 3 kwietnia został on aresztowany na 60 dni przez sąd rejonowy we Lwowie. 4 kwietnia prokuratura obwodu lwowskiego poinformowała, ze dwie aresztowane osoby będą przebywać w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją wobec faktu, iż są oskarżone o próbę dokonania aktu terrorystycznego, za co grozi od 5 do 10 lat więzienia.

Ihor Tymots