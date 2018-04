GDDKiA planuje rozbudowę infrastruktury drogowej do granicy z Ukrainą

W najbliższych latach planowana jest rozbudowa dróg szybkiego ruchu do granicy z Ukrainą: w pierwszej kolejności ma to dotyczyć drogi S12 do przejścia granicznego Dorohusk/Jagodin.

Według informacji ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłoszony został przetarg na budowę trasy z miejscowości Piaski do Lublina i dalej do Dorohuska. Budowa 75-kilometrowego odcinka została podzielona na trzy części, które zakładają cztery etapy budowy, w tym m.in. budowę obwodnicy Chełma. Docelowo, trasa ma stać się uzupełnieniem trasy S17 Lublin-Warszawa.

„W ramach koncepcji wykonawca powinien przeprowadzić analizę i prognozę ruchu, przeprowadzić prace geodezyjne i kartograficzne, a także inżynieryjno-geologiczne, hydrologiczne i hydrograficzne, co pozwoli opracować ostateczny wariant techniczny realizacji inwestycji. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na realizację tych prac, a ich wyniki będą wykorzystane do przygotowania dokumentacji przetargowej dla celów wyboru ostatecznego wykonawcy projektu” – napisano na stronie GDDKiA.

Docelowo, projekt ma obejmować budowę trasy dwupasmowej w obu kierunkach wraz z niezbędną infrastrukturą.

Równocześnie, po stronie ukraińskiej planowany jest remont trasy M-07 Kowel-Jagodin.

Na podstawie: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua, gddkia.gov.pl, polradio.pl