Jan Piekło: Warszawa proponuje przeprowadzenie wspólnych prac ekshumacyjnych w Hruszowicach

Polska proponuje Ukrainie przeprowadzenie wspólnych prac ekshumacyjnych w Hruszowicach k. Przemyśla, w miejscu, gdzie został zdemontowany pomnik UPA. Jeśli istotnie będą znajdować się tam szczątki ludzkie – pomnik zostanie odbudowany – poinformował ambasador RP na Ukrainie, Jan Piekło podczas konferencji prasowej w agencji informacyjnej Ukrinform.

Ambasador dodał, że po sytuacji w Hruszowicach nie doszło w Polsce do kolejnych podobnych sytuacji zniszczenia lub rozbiórki ukraińskich pomników. Tymczasem jednak zakaz realizowania prac ekshumacyjnych na Ukrainie negatywnie wpływa na relacje dwustronne pomiędzy Kijowem a Warszawą. Równocześnie, nie był w stanie stwierdzić, czy i kiedy odbędzie się wizyta wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego na Ukrainie, która ma by poświęcona rozwiązaniu kwestii spornych wokół kwestii pomników i ekshumacji.

Jan Piekło potwierdził, że istnieje potencjalna możliwość rozwijania współpracy w sektorze energetycznym, w tym realizowania dostaw gazu LNG trafiającego do Polski drogą morską z Kataru. Rozmowy w tej sprawie są cały czas realizowane.

„Co do kwestii Krymu to Polska przez cały czas przypomina na arenie międzynarodowej, także w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, o naciskach na Tatarów Krymskich. Uważamy, że bolesne sankcje Zachodu wobec Rosji powinny ostatecznie skłonić Rosję do zwrotu Krymu” – powiedział ambasador, równocześnie potępiając rosyjskie działania na Donbasie.

Na podstawie: ukrinform.ua