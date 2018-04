UE będzie wspierać działania na rzecz podwyższenia energoefektywności na Ukrainie

Unia Europejska włączy się w realizację programów wsparcia energoefektywności na Ukrainie i weźmie udział we współfinansowaniu Funduszu Energoefektywności. Umowę ws. finansowania w wysokości 50 mln euro podpisali 18 kwietnia br. wicepremier Ukrainy Giennadij Zubko i szef Grupy ds. wsparcia Ukrainy w KE, Peter Wagner.

Umowa jest poświęcona kwestiom oszczędzania energii i zmniejszenia strat cieplnych na Ukrainie. UE jako całość oraz Niemcy mają wesprzeć działąnia Funduszu Energoefektywności poprzez przekazania środków finansowych w formie grantów na zwiększenie efektywności energetycznej budynków wielopiętrowych na Ukrainie.

„Już za 3-5 lat oczekiwane są oszczędności zużywanego gazu w wysokości od 7 do 10 mld metrów sześciennych, zmniejszenie wydatkó na zakup gazu w wysokości ok. 3 mld dolarów. To także nowe technologie i miejsca pracy – powiedział obecny podczas ceremonii podpisania premier Ukrainy, Wołodmyr Hrojsman.

„Ukraina jest jednym z tych krajów europejskich, które zużywają najwięcej energii. Poziom zużycia energii na metr kwadratowy na Ukrainie jest dwa razy większy niż w UE. Zmniejszenia zużycia w sektorze mieszkaniowym Ukrainy będzie sprzyjać bezpieczeństwu energetycznemu i poprawie poziomu życia mieszkańców Ukrainy” – powiedział Peter Wagner.

Wykorzystanie środków w wysokości 50 mln euro zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską. Z tej sumy 30 mln euro ma trafić na fundusz wsparcia innowacji energetycznych w sektorze mieszkaniowym, 17 mln euro – jako pakiet pomocy technicznej, realizowany przez International Finance Corporation i UNDP. Pozostałe 3 mln euro będą wydatkowane dla wspierania wdrażania nowoczesnych standardów i norm energoefektywności oraz ocenę ich działania i audyt.

Łączna pomoc finansowa UE na wsparcie reform na Ukrainie wyniosła od 2014 roku 965 mln euro.

Na podstawie: eeas.europa.eu, facebook.com/volodymyrgroysman