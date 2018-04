Hrojsman: powinniśmy przekonać lub zmusić wroga do zatrzymania się

Premier Ukrainy uważa, że przyczyną zaostrzenia konfliktów międzynarodowych jest nieadekwatność odpowiedzi na nie ze strony krajów cywilizowanych. Dotyczy to także wojny na Donbasie.

Wołodymyr Hrojsman wyraził swoją opinię na ten temat podczas XI Forum Bezpieczeństwa w Kijowie, które odbyło się w dniach 12-13 kwietnia br. „W ciągu roku, który minął od poprzedniego Forum świat nie stał się bezpieczniejszym, a zagrożenia stały się bliższymi. To świadczy o tym, że cywilizowany, demokratyczny świat nieadekwatnie reaguje na zagrożenia. Rosja – to kraj-agresor, który narusza prawo międzynarodowe, nie bacząc na żadne wartości. Kluczowa kwestia – adekwatność działań państw demokratycznych w odpowiedzi na nie” – powiedział premier Ukrainy.

„Totalitarny reżim rosyjski chce zmienić porządek świata. Chce zmienić ten świat według swoich zasad, a dokładniej – bez zasad. Chce siać panikę i strach i u siebie i u innych. W odpowiedzi powinniśmy działać. Albo przekonać wroga by się zatrzymał, albo zmusić go by to zrobił i wrócił do swoich granic i stał się częścią cywilizowanego świata” – dodał Hrojsman.

Szef ukraińskiego rządu stwierdził również, że świat zrozumiał wreszcie, że konflikt z Rosją nie ma charakteru lokalnego, lecz globalny i hybrydowy, także w sferach informacyjnej, energetycznej, ekonomicznej i innych. „Wierzę, że świat demokratyczny zwycięży, bo reżimy niedemokratyczne na koniec zawsze upadają. Często w sposób tragiczny. Ostatnie działania administracji prezydenta Donalda Trumpa są adekwatnymi do sytuacji i będą zmuszać Rosjan do liczenia się ze światem, szanowania praw człowieka, powstrzymywania agresji” – powiedział Hrojsman.

Ihor Tymots