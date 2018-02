Pawło Rozenko: uważamy, że ustawa o IPN powinna zostać zmieniona

Istotnym jest, by zmniejszyć napięcia w relacjach polsko-ukraińskich i rozpocząć dialog ze stroną polską. Kijów uważa, że ustawa o IPN znowelizowana ostatnio w Polsce powinna zostać zmieniona – powiedział wicepremier Ukrainy, Pawło Rozenko odnosząc się do oczekiwań związanych z wizytą w Polsce, planowaną na 16 lutego br.

„Główny cel wizyty – rozpocząć dialog ze stroną polską na ten temat. Z drugiej strony, bezwzględnie nie możemy nie reagować na ostatnie wydarzenia, zwłaszcza na uchwalenie zmian do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Polski. Kierując się stanowiskiem prezydenta Ukrainy, Rada Najwyższej i rządu Ukrainy, oczekujemy od strony polskiej nie tylko wyjaśnień. Uważamy, że ustawa powinna się zmienić” – powiedział wicepremier.

Kwestia ta w ocenie strony ukraińskiej pozostaje istotną nie tylko z perspektywy historycznej. „Chodzi o konkretne naruszenie praw i swobód naszych współobywateli, którzy pracują czy mieszkają w Polsce, ich prześladowanie za jakieś słowa czy poglądy polityczne. To, naszym zdaniem jest nie do przyjęcia. Będziemy bronić tych praw nie tylko na Ukrainie, ale także za granicą” – dodał Rozenko, stwierdzając, że strona ukraińska jest gotowa na omówienie szerokiego spektrum zagadnień. Wyraził też nadzieję, że strona polska będzie dążyć do uregulowania spornych kwestii.

Na 16 lutego zaplanowano wizytę w Polsce ukraińskiej delegacji na czele z wicepremierem Ukrainy. W Warszawie ma dojść do spotkania z wicepremierem i ministrem kultury, Piotrem Glińskim. Głównym tematem spotkania ma być kwestia wznowienia ekshumacji polskich ofiar zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej na terytorium współczesnej Ukrainy.

Na podstawie: kmu.gov.ua