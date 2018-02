Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Kostantyna Ostrogskiego uroczyście obchodziła święto odzyskania niepodległości Litwy.

W trakcie uroczystego apelu litewscy żołnierze otrzymali życzenia wszelkiej pomyślności i żołnierskiego szczęścia od swoich ukraińskich i polskich kolegów. W trakcie ceremonii szef sztabu LITPOLUKRBRIG podpułkownik Eligijus Senulis w imieniu Szefa Obrony Republiki Litwy przyznał podpułkownikowi Michałowi Małysce „Medal Zasługi”.

Następnie kapitan Karolis Grabauskas przeprowadził wykład dotyczący 100 sławnych informacji na temat Litwy.

„Jest to wspaniała okazja do uczczenia pamięci tych, którzy walczyli o niepodległości Litwy poprzez stulecia. Dlatego też, jesteśmy szczęśliwi, że możemy obchodzić to litewskie święto razem z naszymi towarzyszami broni z krajów partnerskich.” – podkreślił podpułkownik Eligijus Senulis.

Oleksandr Gain, LITPOLUKRBRIG