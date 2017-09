W związku ze sprawowaniem przez Węgry przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej ambasadorzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji odwiedzą cztery obwody w zachodniej części Ukrainy: lwowski, iwanofrankiwski, tarnopolski i zakarpacki.

Przedwczoraj w Kijowie ambasador Czech Radek Matula, Słowacji – Jurej Civacek, Węgier – Erno Keszkel i zastępca ambasadora RP Jacek Żur (wobec faktu nieobecności ambasadora RP na Ukrainie, Jana Piekło w Kijowie) zapewnili, że są gotowi nadal wspierać Ukrainę w dążeniach do standardów europejskich, realizacji reform i walce z korupcją. Mowa o tym była podczas wspólnej konferencji prasowej.

„Ukraina jest największym niewyszehradzkim beneficjentem programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). W latach 2015-2016 Ukraińcy otrzymali łącznie 4,5 mln euro w formie grantów i stypendiów, co stanowi 6% całego budżetu IVF w tym czasie. Projekty, które są finansowane z tego funduszu nie tylko sprzyjają wzmocnieniu kontaktów pomiędzy Ukrainą a krajami V4 – co jest polskim priorytetem – ale także wspierają proces reform na Ukrainie. Przykładem może być projekt V4 Civil Servants Mobility Program, który pozwala uczestnikom z Ukrainy zyskiwać doświadczenia w czasie wyjazdów stypendialnych do Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Prezydencja Węgier w Grupie V4 rozpoczęła sie od 1 lipca br. i potrwa kolejnych 12 miesięcy.

Na podstawie: facebook.com/PolishEmbassyKyiv, umoloda.kiev.ua, uk.wikipedia.org