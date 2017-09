Pożar składu amunicji koło Winnicy

Wieczorem 26 września doszło do wybuchu pożaru w składzie amunicji położonym niedaleko Winnicy. Trwają działania gaśnicze, jak na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Pożar objął ok. 10% powierzchni składu.

Do działań ratowniczych zaangażowano jednostki SZU, Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz ok. 1000 żołnierzy Gardii Narodowej Ukrainy. W działaniach uczestniczą m.in. specjalistyczne czołgi gaśnicze oraz co najmniej jeden samolot An-32. Jak dotąd ewakuowano ok. 28 tys. mieszkańców miasta Kaliniwka i okolicznych miejscowości.

Kaliniwka znajduje się ok. 20 km od Winnicy. Jak na razie nie ma mowy o ewakuacji w tym mieście, choć zmieniono trasy kilkunastu pociągów oraz zamknięto część okolicznych dróg dla ruchu kołowego.

Według premiera Ukrainy Wołodymyra Grojsmana, przyczyną pożaru mogły być „czynniki zewnętrzne”, co może wskazywać na umyślne podpalenie. W dniach 26-27 września w obwodzie winnickim odbywają się ćwiczenia antyterrorystyczne z udziałem jednostek Policji i SBU.

Na podstawie: mil.in.ua,